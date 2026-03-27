【ダンバートン（英国）２６日＝金川誉】クリスタルパレスで充実のシーズンを送るＭＦ鎌田大地が、スコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）、イングランド戦（３１日・ウェンブリー）に向け、中盤の核としての覚悟を語った。今季のクリスタルパレスにおいて、自身が先発した欧州カップ戦（ＥＬ、ＥＣＬ）は無敗という鎌田。「大舞台でも萎縮せずいつも通りプレーできる。数字に表れない部分でチームを助けられている自負はあ