第９８回選抜高校野球大会の第９日（２７日）の準々決勝第２試合は智弁学園（奈良）が花咲徳栄（埼玉）に８点差をひっくり返す大逆転劇で１２―８と激勝。１０年ぶりのベスト４に進出した。先発の田川（３年）、高井（３年）、水口（３年）と次々と崩れて２回までに８失点。重すぎる失点がのしかかる中、誰１人勝負から目をそむけなかった。２回に１点を返すと、驚きの反撃を開始。先発全員安打の猛攻で毎回得点を重ね、１点差