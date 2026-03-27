◆米大リーグマリナーズ４―６ガーディアンズ（２６日・米ワシントン州シアトル＝Ｔ―モバイルパーク）ガーディアンズの新人Ｃ・デローター外野手（２４）が、敵地のマリナーズ戦で「２番・右翼」でメジャーデビュー。初回の初打席本塁打に続き、９回にも２号アーチをかける鮮烈デビューを飾った。昨季、ポストシーズンでメジャーデビューを果たしたがレギュラーシーズンではこの日がデビュー戦。いきなり初回１死から右腕ギ