【英国】 小売売上高（2月）16:00 予想-0.7%前回1.8%（前月比) 予想2.1%前回4.5%（前年比) 予想-1.0%前回2.0%（除自動車燃料・前月比) 予想2.7%前回5.5%（除自動車燃料・前年比) 【メキシコ】 雇用統計（2月）21:00 予想2.5%前回2.7%（失業率) 貿易収支（2月）21:00 予想12.062億ドル前回-64.811億ドル 【ブラジル】 雇用統計（2月）21:00 予想5.7%前回5.4%（失業率