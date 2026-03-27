テクニカルポイントドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００が上値ポイント 1.3896エンベロープ1%上限（10日間） 1.3857ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3854現値 1.3806200日移動平均 1.3779100日移動平均 1.3768一目均衡表・転換線 1.375910日移動平均 1.3706一目均衡表・雲（上限） 1.3696一目均衡表・基準線 1.369521日移動平均 1.3658一目均衡表・雲（下限