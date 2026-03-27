2023年度から早退や職場離脱行為を繰り返したとして、静岡市は60代の市職員について停職6か月の懲戒処分としました。3月27日付で停職6か月の懲戒処分を受けたのは、静岡市保健福祉長寿局の男性職員（60代･課長級）です。静岡市によりますと、この男性職員は、2023年度から2024年度にかけ、勤務終了時間の午後5時15分より15分早く職場を離れる早退行為を259日、計64時間45分繰り返したということです。また、2025年6月から9月までの