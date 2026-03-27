文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の小泉光咲が、軽度の肺気胸のため、一定期間、自宅療養及び健康観察を行うことを発表した。【写真】原因は自分にある。EP『文藝解体新書』生配信 パフォーマンスショットがたっぷり！公式サイトでは「メンバーの小泉光咲が、軽度の肺気胸と診断されましたのでご報告申し上げます」とし、「今後につきましては、医師