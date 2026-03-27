若手脚本家の灯敦生氏（３１）が手掛けたドラマが立て続けにクライマックスを迎え、話題になっている。27日深夜に日本テレビ「おとなになっても」の最終回を放送する。主演の山本美月と共演の栗山千明の?ビターな?おとなの女性同士の恋愛を描き、「感情の揺れが刺さる」「どうなるのか目が離せない」など夢中になる女性視聴者の声が多数上がっている。終了したばかりのフジテレビ「The Boy Next World〜並行世界の恋人〜」、テレ