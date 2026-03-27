「Ｇ１・太閤賞競走開設７０周年記念」（４月３日〜８日・住之江）の開催に先立ち、大阪府都市ボートレース企業団の武田克彦事務局長らが２７日、大阪支部の湯川浩司支部長を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。新年度初のシリーズとなる節目の７０周年は絶好調の大阪支部から精鋭１３人が出場。“王者”松井繁、大会連覇を目指す上條暢嵩、今年の近畿地区選（住之江）でＧ１初Ｖを挙げた権藤俊光ら、ベテラ