Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ï3·î27Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥ê¥ë¡¦¥Ëー¥¹¥ß¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¸½ºß24ºÐ¤Î¥Ëー¥¹¥ß¥¹Ⅱ¤Ï¡¢206¥»¥ó¥Á100¥­¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥»¥ó¥¿ー¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢1·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¡£2·î¤Ë¥ô¥©ー¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥²¥ë¥ó¤ò¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥ê&#