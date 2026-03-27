暁飯島工業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、集計中の２月中間期単独業績について、営業利益が従来予想の５億５０００万円から７億６０００万円（前年同期比５２．６％増）へ、純利益が３億８０００万円から５億５０００万円（同５６．７％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 工期の遅れにより売り上げ計上時期のずれや想定していた出来高が確保できず、売上高は４