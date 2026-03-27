ｕｎｅｒｒｙが反発している。この日、東京地下鉄及びその子会社メトロアドエージェンシーと共同で、移動データを核としたイベント支援の新サービス「イベント設計ナビ」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。 同サービスは、３社が業務提携のもとで推進してきた「移動データを核としたマーケティングプラットフォーム共創」における具体的サービ