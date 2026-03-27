２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円６２銭前後と前日の午後５時時点に比べ１３銭強のドル高・円安で推移している。 米国とイランとの停戦協議の方向性に対して市場の関心が集中するなか、米国が中東に対して１万人の地上部隊を追加で派遣することを検討していると伝わった。軍事衝突が再び激化する警戒感は強く、「有事のドル買い」の流れはドル円をサポートする要因となった。