7人組グローバルHIPHOPガールズグループH//PE Princess（ハイププリンセス）が、初冠番組となる全8話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』をABEMAにて4月1日21時より独占無料配信する。 （関連：ダンスチャレンジで再燃する韓国HIPHOPバイラルヒット5選ショート動画をきっかけに開く新たな扉） H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した