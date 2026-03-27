２７日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。前日の米債券安（金利の上昇）が重荷となったほか、日銀の利上げ観測も広がり、債券売りを促した。 日銀は２６日、「需給ギャップと潜在成長率」の推計方法の見直しを実施し、再推計の結果を発表した。需給ギャップはこれまでマイナスを続けていたが、再推計では２０２２年第１四半期（１～３月）からプラスを続ける格好となった。需要超過は物価が上昇しやす