スコットランドサッカー協会は26日、シミュレーションで相手選手の一発退場を誘発したマザーウェルMFカラム・スラッタリーに4試合の出場停止処分を下した。クラブは「スコットランドのサッカー界において、選手が不適切な行為により遡及的により出場停止処分を受けた初めての事例」などとして決定への不信感を示している。発端は2月に行われた、スコットランド・プレミアリーグ第28節のセント・ミレン対マザーウェルのシーン。