食品高騰でも負けない！野菜の皮も茎もおいしく食べ切る節約レシピ【画像で見る】ほくほくとした食感がポテトサラダと相性抜群！食品の値上げが相次ぐ今こそ、食材を「むだなく使い切る」ことが節約上手への近道。普段捨てがちな部分も、ちょっとした工夫でおいしい一品に生まれ変わります！今回は、栄養士で料理研究家の小田真規子さんに「野菜の皮や茎までおいしく食べ切れるレシピ」を教えてもらいました。小田真規子さん教え