ヴァル研究所は3月26日に、同社が提供する「駅すぱあと API MCPサーバー」において、ダイヤ探索機能の提供を開始している。●人間の言語そのままで最適ルートを提示今回のダイヤ探索機能の追加にともない、AIエージェントに「駅すぱあと API MCPサーバー」を連携することによって、発着時刻や終電・始発といった公共交通の時刻表データに基づく経路検索を、自然な文章で実行できるようになった。具体的には、「横浜から池袋