【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『OCEANS』5月号（3月25日発売）は「デニムは、人だ。」特集に、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）、和田 颯（Da-iCE）、EXILE TAKAHIRO（EXILE）、今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）ら音楽アーティストが大挙登場している。 ■表紙は菅田将暉「我々はデニムに甘えすぎてるのかもしれないですね」 3月25日発売の『OCEANS』5月号は「デニムは、人だ。」と題した3回目のデニム特集