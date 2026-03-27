HANAの公式SNSが更新され、韓国でタンフルを楽しむ仲良しな姿や、楽曲「Bloom」を踊る様子を収めた動画が公開された。 【動画】HANAのジス、コハル、モモカ、マヒナが仲良くタンフルを満喫＆ダンス／マヒナを見守る（？）メンバーの表情／「Bad Girl」Performance Videoティザー ■HANAのジス、コハル、モモカ、マヒナが韓国でタンフル“食べさせ合いっこ” 動画は、BGMに使用されているHANAの楽曲「Bloom」の歌詞