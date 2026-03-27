BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。ビキニ姿で逆立ちをするアクロバティックなポーズも披露した。 【写真】バリを楽しむBLACKPINKリサの水着姿【写真】ジェニーがFrankies Bikinisのコラボ水着を着用①②③ ■BLACKPINKリサ、サンセットに四輪バギーなどバリを満喫 リサは「Go Bali？」とキャプションに記し、バリのリゾートで過ごす姿を多数公開。まずは