日本ケミコン [東証Ｐ] が3月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の15億円→30億円(前期は0.3億円)に2.0倍上方修正し、増益率が41倍→81倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の12.3億円の黒字→27.3億円の黒字(前年同期は0.4億円の赤字)に2.2倍増額した計算になる。 株探ニュ