京三製作所 [東証Ｐ] が3月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の50億円→31.2億円(前期は66.4億円)に37.6％下方修正し、減益率が24.8％減→53.1％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の61.2億円→42.4億円(前年同期は77.6億円)に30.7％減額し、減益率が21.1％減→45.4％減に拡大す