ニイタカ [東証Ｓ] が3月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比29.4％増の17.8億円に伸び、通期計画の20.8億円に対する進捗率は85.8％に達し、5年平均の79.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.6％減の2.9億円に落ち込む計算になる。 直近3