アドバンスト・メディア [東証Ｇ] が3月27日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の18億円→14.3億円(前期は15.3億円)に20.6％下方修正し、一転して7.1％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の14億円→16.2億円(前期は14億円)に15.7％上方修正し、一転して15.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(