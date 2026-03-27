27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数826、値下がり銘柄数622と、値上がりが優勢だった。 個別では住石ホールディングス、トライアイズがストップ高。滝沢ハム、ドーン、日本マクドナルドホールディングス、エスビー食品、バナーズなど25銘柄は昨年来高値を更新。片倉コープアグリ、川崎地質、太平洋興発、地盤ネットホールディングス、三和油化工業は値上が