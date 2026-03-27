27日の日経平均株価は前日比230.58円（-0.43％）安の5万3373.07円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1059、値下がりは461、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は239.33円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が124.34円、ダイキン が35.93円、信越化 が25.24円、ファナック が18.72円と並んだ。 プラス寄与度トップはＳＢＧ