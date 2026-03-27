27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数398、値下がり銘柄数163と、値上がりが優勢だった。 個別ではシンカ、セイワホールディングス、イーディーピーがストップ高。アミタホールディングス、ココペリ、ステラファーマは一時ストップ高と値を飛ばした。令和アカウンティング・ホールディングス、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、アスタリスク、リファインバースグル&#