27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.0％増の3777億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.1％増の2820億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ国債先物ダブルイン 、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 が新高値。ｉシェアーズフランス