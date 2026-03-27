金属加工や仏具製造などが盛んな富山県で、長年培った技術をペット用品の製造に生かす動きが出ている。伝統的な産品の販路が限られる一方、ペット用品の市場規模は拡大しており、高品質な製品を望む飼い主の需要を狙う。（高岡支局岸本健太郎）「ペットと生涯をともにしてもらえる品質だ」。富山県氷見市の金属加工会社「ケンシン工業」の川端総禎課長（５５）は、ペット用のステンレス製のくしを手に力を込めた。氷見市は