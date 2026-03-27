舞台を通じて生きていく上で大切なことを語りかける――。劇団四季が各地の子供を無料招待するプロジェクト「こころの劇場」の２０２５年度の全国巡演が１３日に千秋楽を迎えた。６日の沖縄県浦添市公演の様子を報告する。（編集委員祐成秀樹）浦添市には近年、隣接する那覇市と直結するモノレール駅ができた。新しい商業施設や住宅も目立ち、見た目は本土の地方都市とそう変わらないが、物理的な距離が本土からは遠いため舞