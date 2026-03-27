１９７７年に放送された山田太一ドラマの代表作の一つ「岸辺のアルバム」が、倉持裕の脚色で初めて舞台化される。主演は小林聡美で、木野花が演出。俳優と演出家として向き合うのは２０２２年の舞台「阿修羅（あしゅら）のごとく」に続き、２作目となる。（山内則史）「岸辺のアルバム」は７４年の多摩川水害をモチーフに、一見平凡な４人家族の崩壊と再出発を描いたテレビドラマ史に残る名作だ。母親が不倫をするというセンセ