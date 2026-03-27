記者会見する福岡県の服部誠太郎知事＝27日午前、福岡県庁福岡県幹部が部署ごとにつくる互助組織「部課長会」が県議会議長らの政治資金パーティー券を会費で購入していた問題で、服部誠太郎知事は27日の記者会見で、組織的な購入は政治資金規正法などに抵触する恐れがあるとして「やめるべきだ」との認識を示した。今月末までに改善方針を決めるよう求めた。部課長会はパーティー券の代金を一括して送金していた。昨年7月に県