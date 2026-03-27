北海道砂川市の要請を受けて民家付近にいたヒグマを猟銃で駆除し、道公安委員会から銃所持許可の取り消し処分を受けた猟友会の男性が道を相手取り、処分を無効とするよう求めた訴訟の上告審判決が２７日、最高裁第３小法廷であった。同小法廷は、道公安委の処分は違法だとして取り消し、男性の逆転勝訴が確定した。男性は２０１８年、市の要請を受け、クマに猟銃を発砲して駆除したが、道公安委は１９年、周囲の建物に弾丸が到