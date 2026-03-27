大阪・関西万博で注目を集めた英国館前の赤い電話ボックス（高さ約２・５メートル、幅約０・９メートル）が関西空港に移設され、２７日に一般公開が始まった。国内線の到着口付近に置き、万博参加国との友好を示すレガシー（遺産）として発信する。赤い電話ボックスは、内部に配置した花と真っ赤な外観との組み合わせが美しく、撮影スポットとして親しまれた。「万博閉幕後、大阪で再び展示したい」という英国側の意向を踏まえ