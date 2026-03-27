２５日に最終回を迎えたフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」の公式Ｘは２７日、最終回にサプライズ出演した有名俳優の姿を紹介した。「ラムネモンキー」最終回は、マチルダ失踪の全容が明らかに。沼に沈められた…と思われたマチルダ（木竜麻生）だったが、これは実は公安だったアホの八郎の作戦。水泳が得意だったキンポーの母・祥子が潜水で潜っており、沈められたマチルダをすぐに救い、その後マチルダは、八郎が用意した