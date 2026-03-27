4月分の電気ガス料金が大手14社ですべて値上がりします。大手電力10社の4月使用分の電気料金は、標準的な家庭で、前の月よりも393円から463円値上がりします。東京電力では、458円値上がりし、8777円となります。また、大手都市ガス4社も標準的な家庭で148円から195円値上がりします。政府が、物価高対策として実施してきた電気・ガス料金の補助が3月に終了し、再生エネルギーの普及を目的とした電気料金の「再エネ賦課金」が4月か