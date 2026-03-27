ミュージカル「メリー・ポピンズ」（28日開幕、東京・東急シアターオーブなど）の公開舞台稽古が27日、同所で行われた。ジュリー・アンドリュース主演の映画で知られ、日本版キャストのミュージカルは18年、22年に続く再々演。21日からプレビュー公演が始まり、28日に本初日を迎える。メリー・ポピンズ役はトリプルキャストで濱田めぐみ（53）、笹本玲奈（40）、朝夏まなと（41）が、バート役は大貫勇輔（37）、小野田龍之介（34）