第一三共ヘルスケアは、外用鎮痛消炎薬のロキソニン外用薬シリーズから、ミニサイズの「ロキソニンSテープmini」(第2類医薬品)を4月15日に発売する。本製品はシリーズ初となるミニサイズのテープ剤で、痛みのポイントへジャストサイズで貼付できるのが特徴だ。ロキソニンSテープmini○痛みのポイントにジャストサイズ! シリーズ初のミニサイズが登場「ロキソニンSテープmini」は、痛みをすばやく抑える鎮痛成分「ロキソプロフェン