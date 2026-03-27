アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』より、日本語吹替キャストとして佐藤拓也、多田野曜平、中井和哉、久保ユリカ、安元洋貴、天崎滉平、野津山幸宏が出演が発表。併せて日本オリジナルのポスタービジュアルも解禁された。【写真】映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』日本オリジナルポスタービジュアル本作は、誕生から85年以上、世代を超えて世界中で愛される「トムとジェリー」の最