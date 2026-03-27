環境問題は「気になる話題」から「避けられない現実」へと変わりつつある。それでもなお、自分ごととして引き受けるかどうかには、温度差が残る。数字は、その微妙な距離感を映し出している。マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した全国３０００人への意識調査（２０２６年３月）によると、環境問題に「不安に思う」２９％、「やや不安」も含めると７８％が不安を感じている。不安の水準は高止まりし