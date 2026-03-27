俳優・井浦新が２７日、東京・台東区の東京藝術大学大学美術館で開催される「ＮＨＫ日曜美術館５０年展」（２８日〜６月２１日）の取材会に歌手・坂本美雨と出席した。ＮＨＫＥテレの教養番組「日曜美術館」（日曜・前９時）１９７５年の放送開始から２５００回を超える長寿番組。同展では番組を彩った１２０点以上の名品を５つの章に分けて紹介する。２０１３〜１７年度の司会を務めた井浦は、音声ガイドを担当した。会見