■警察官「自転車は車の仲間なので、車道の左端を通らなくてはいけません。」自転車の交通安全指導が行われたのは、福岡市中央区の学習塾です。4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」が導入されるのを前に、塾を運営する企業が警察と連携して開き、塾に通う小中学生や高校生などおよそ30人が参加しました。4月1日から始まる青切符は16歳以上の自転車の運転者が対象で、携帯電話を使いながらの“ながら運転”に1万2000円、傘差