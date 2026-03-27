韓国の防衛大手・現代ロテムが、中東輸出を狙って開発中の「中東型K2戦車（K2ME）」の実物を初めて公開した。現代ロテムは27日、慶尚南道（キョンサンナムド）・昌原（チャンウォン）工場で国会や地方自治体、中東諸国の関係者が出席する中、中東型K2戦車の納車式を行ったと明らかにした。中東型K2戦車は韓国防衛事業庁が主管した武器体系改造開発課題で、2024年から現代ロテムが協力会社とともに開発している。中東地域の高温環境