米国財務省が新規で発行するドル紙幣に、ドナルド・トランプ大統領の署名を印刷する案を推進する。26日（現地時間）、AP通信によると、米財務省は米国建国250周年記念事業の一環としてこのような計画を公開した。スコット・ベッセント財務長官は声明で「米国の成就を記念する方法として、ドル紙幣にトランプ大統領の名前を刻むこと以上に良い方法はない」と明らかにした。ドル紙幣には通常、財務長官と通貨に関連する行政的役割を