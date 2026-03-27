在韓米軍が、米国の核戦力と韓国の通常兵器戦力の統合を専門に担当する別途組織を新設し、運用していることが分かった。北朝鮮の核使用シナリオなどに備えるための組織強化とみられる。27日、韓国軍消息筋によると、在韓米軍司令部は昨年6月、企画参謀部（J5）傘下にあった核・通常戦力統合（CNI）担当組織を「J10戦略統合要素」（J10 Strategic Integration Element）という名称の独立部署に格上げした。大領（大佐に相当）級の将