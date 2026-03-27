仁川（インチョン）国際空港公社が開港25周年を迎え「年間旅客1億人時代」に向けて再飛躍する。国際旅客数基準で世界3位の空港に成長した成果を土台に、サービス革新と地方との連係拡大、未来インフラ投資に拍車をかけるという構想だ。仁川国際空港公社は27日、「国民の便宜増進と国家航空産業の発展を最優先価値とし、開港当時に目標に提示した年間旅客1億人時代の実現に向けて新たな飛躍を準備する」と明らかにした。◆世界3位に