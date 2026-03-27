ホテルニューオータニ幕張とホテルニューオータニ大阪で、『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』を開催！「リラックマのあんこくりーむホットケーキ」などかわいいコラボスイーツがビュッフェで楽しめるほか、選べるアクリルマドラー付きのコラボドリンクも登場します☆ ホテルニューオータニ サンエックス「リラックマ」スーパースイーツビュッフ