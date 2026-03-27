中老鉄道のビエンチャン南駅を出発する貨物列車。（２０２５年１１月２９日、ドローンから、ビエンチャン＝新華社配信）【新華社昆明3月27日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の国際貨物列車が25日午前、貨物を満載して昆明コンテナセンター駅を出発し、ラオスのビエンチャンに向かった。これにより2021年12月3日の全線開通以来の貨物輸送量が累計8千万トンを超えた。このうち越境貨物は1800万ト