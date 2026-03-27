NHK Eテレで放送中の『日曜美術館』（毎週日曜 前9：00）が27日、「週間ファインアートテレビ番組の最長放送」としてギネス世界記録に認定された。【全身ショット】ギネス世界記録の認定証を2人で持つ井浦新＆坂本美雨番組は1976（昭和51）年4月11日に放送が始まった。今月22日の放送時点で、49年346日間続いており、27日に東京・上野の東京藝術大学大学美術館で行われたNHK日曜美術館50年展取材会で、プレゼンターがギネス世